J K Rowling si scaglia contro le star che sostengono la transizione dei minori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una nuova querelle mediatica sui trans e sulladeicoinvolge in prima persona la celebre autrice di Harry Potter, J.K, che non ha mai fatto mistero di essere fermamente contraria. A margine di una nuova discussione, la scrittrice afferma che non perdonerà mai ledei film tratti dai suoi romanzi e tutte le celebrità che avallano la distruzione dei “diritti conquistati duramente dalle donne” e che si servono della loro visibilità in sostegno delladi genere dei. “Possono tenersi le loro scuse“, ha detto, “e rivolgerle alle persone traumatizzate che affrontano una dee alle donne vulnerabili che dipendono da spazi riservati ad un singolo sesso“. Over the last four years, Hilary Cass ...