J K Rowling non perdonerà mai le star di Harry Potter che sostengono i trans

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) J.K.torna a parlare diizione dei minori su Twitter, affermando a margine di una nuova discussione, che nonmai ledei film die tutte le celebrità che si sono unite per “erodere i diritti conquistati duramente dalle donne” e che usano la loro visibilità per per sostenere laizione di genere dei minori. “Possono tenersi le loro scuse e rivolgerle alle persone traumatizzate che affrontano una deizione e alle donne vulnerabili che dipendono da spazi riservati ad un singolo sesso” (come ad esempio bagni pubblici riservati alle donne, per sentirsi al sicuro ndr) Over the last four years, Hilary Cass has conducted the most robust review of the medical evidence for ...