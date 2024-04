Italiano su Viktoria Plzen Fiorentina | Importante non aver corso pericoli Ce la giochiamo al Franchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 - Latorna dacon uno 0-0 che lascia tutto aperto nella corsa alla qualificazione alle semifinali. Il gruppo gigliato avrebbe voluto di più dalla gara d'andata, ma è venuto fuori un match scialbo e bloccato. Rivivi la partita Padroni di casa costantemente tutti sotto la linea della palla, lanon è riuscita a creare praticamente nessuna occasione da gol. Questa l'analisi di Vincenzoal termine della partita. Il ritorno è previsto per giovedì prossimo al. "L'obiettivo della gara fuori casa è ottenere un risultato positivo per dare un senso alla gara di ritorno. Ci siamo riusciti, ma dovevamo fare qualcosa in più negli ultimi metri. Loro non sono sprovveduti, difendono benissimo e non ti concedono spazio. Abbiamo avuto un paio di ...