Italiani ‘malati’ di calcio | ma un altro sport è alla ribalta | il sondaggio Demos | GRAFICI

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Glicontinuano a confermarsidima anche uninizia a salire: stiamo parlando del tennis e per l’Italia è la conseguenza inevitabile dell’effetto Sinner. Il 22enne è attualmente il tennista più in forma in circolazione ed è vicinissimo al primo posto del ranking ATP. Anche il rendimento al torneo di Monte Carlo è di altissimo livello. Secondo un recentecondotto da, la priorità dei tifosi è sempre il. Il passo in avanti più importante è stato realizzato dal tennis: secondo illa quota degli appassionati si è quasi raddoppiata rispetto al 2016. Perché il tennis è salitoIl ...