Italiani e risparmio | volano i titoli di Stato

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le tensioni a livello geopolitico, le incertezze sulle prossime mosse della Bce e un quadro economico internazionale non brillante, spingono gliverso ipubblici. Secondo il 5° rapporto Assogestioni-Censis, presentato al Salone deldi Milano, tra i risparmiatori pronti a investire in strumenti finanziari, il 41,3% vorrebbe farlo indi, il 37,7% in Fondi comuni di investimento, il 28,3% in Buoni postali di, il 26,8% in obbligazioni, il 23,9% in polizze assicurative. “In un contesto in cui il crescente interesse per gli eventi globali genera unodiffuso di incertezza, ilrappresenta una delle principali fonti di sicurezza”, dichiara Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, ...