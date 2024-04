Italia | libri per bambini stimolano scambi culturali sino-occidentali a BCBF

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bologna, 11 apr – (Xinhua) – Gli originalicinesi perhanno attirato l’attenzione dei visitatori internazionali alla 61ma edizione della Bologna Children’s Book Fair () questa settimana. Piu’ di 60 espositori cinesi hanno organizzato decine di attivita’ alla fiera, che si e’ svolta fino a oggi. “Fortissima la delegazione cinese tra gli espositori e affollatissimi gli stand in un primo giorno di pubblico sempre in aumento”, ha riportato il quotidiano finanziariono “Il Sole 24 Ore”. L’illustratore spagnolo Tassies ha visitato diversi stand cinesi, mostrando i suoiillustrati disegnati a mano e pubblicati in Cina. Si e’ recato alla mostra da Barcellona per “trovare piu’ amici, come partner editoriali cinesi” per il suo libro. “Penso che la fiera di quest’anno ...