“Italia comunità digitale I Neet e il lavoro” | focus Acri alla Fondazione Banco di Napoli 

(Di giovedì 11 aprile 2024) Secondo i dati ISTAT i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono più inseriti in un percorso scolastico/formativo e non sono impegnati in un’attività lavorativa, i cosiddetti(Neither in Employment nor in Education and Training), presentano un concreto rischio di esclusione dal mercato del, che aumenta al crescere del tempo trascorso in tale condizione. In, la quota disul totale dei 15-29enni, stimato al 19% per il 2022, ritorna al valore del 2007 (18,8%). In Ue è inferiore soltanto a quello della Romania (19,8%) e decisamente più elevato di quello medio europeo (11,7%), di quello spagnolo (12,7%), francese (12,0%) e tedesco (8,6%). Il gap con l’Europa è massimo per i diplomati (8,3 punti) e scende a sei punti sia per i titoli terziari sia per chi ha al più un titolo secondario inferiore, ...