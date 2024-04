Italia a Cannes con Sorrentino | Minervini e omaggio Mastroianni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Parthenope di Paolocon Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli nel cast è in anteprima mondiale in gara per la Palma d'oro al 77/o festival di(14-25 maggio 2024), unico filmno. Lo ha annunciato oggi in conferenza il delegato generale Thierry Fremaux in un cartellone dove trova spazio il cinema di tutto il mondo. Altrono, in concorso a Un certain regard, è Robertocon I dannati. Ed in gara per la Palma d'oro, seppure diretto dal francese Christophe Honorè c'è da sottolineare nell'anno del centenario Marcello Mio, un film dichiaratoal grandecon Catherine Deneuve e Chiaranel cast.