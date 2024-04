Italia 1 all' 8% col giustiziere | dopo le parole di Carlo Nordio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Giustizia privata) Proprio il ministro della Giustizia,, parlava pochi giorni fa del calo di fiducia deglini nella magistratura, a proposito dell'introduzione dei test psicoattitudinali. Al netto di cosa si possa pensare, esiste di certo un ampio spicchio di popolazione che pare confermare la sensazione del Ministro. L'insindacabile curva dell'Auditel ci viene come sempre in aiuto. Nella serata d'esordio dell'Isola dei Famosi su Canale 5, che ha ottenuto il 20% di share, e della fiction Il Clandestino su Rai 1 (19.6%), un film del 2009 sulla malagiustizia (in questo caso americana) sfiora il 7% di share su1. Due ladri entrano nella casa di un ingegnere e stuprano e uccidono sua moglie e sua ...