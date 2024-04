Istituzione Albo e Ordine Pedagogisti ed Educatori, Bellucci: “Importante traguardo che allinea l’Italia agli standard europei” - "Congratulazioni ai tanti pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici che, con l'approvazione al Senato del Ddl 788, vedono nascere l’ordine e l'Albo delle professioni pedagogiche ed educa ...orizzontescuola

“Per l’Italia, per l’Europa, difendiamo la libertà di pensiero”. L’appello di 80 intellettuali per Luciano Canfora - Ottanta esponenti della cultura d'Oltralpe lanciano un appello di solidarietà per Luciano Canfora, dopo la querela presentata da Meloni contro di lui ...ilfattoquotidiano

Nola, premio Aristide La Rocca assegnato a Massimo Cacciari - Domani, giovedì 11 aprile, alle ore 11 presso l’auditorium Uniparthenope di Nola (in Via Guglielmo Pepe) si terrà l’ottava edizione del premio “Aristide La Rocca, una vita per la Cultura e per l’Arte” ...ilgiornalelocale