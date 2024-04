Istituto italiano di tecnologia | ecco la benda intelligente ed ecocompatibile che cura velocemente le bruciature

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il gruppo di ricerca Smart Materials, coordinato da Athanassia Athanassiou dell’di, ha sviluppato unautilizzando materiali di origine vegetale in grado di accelerare la guarigione delle ferite da. I risultati, pubblicati sulla rivista Acs Applied Bio Materials, potranno essere utilizzati per sviluppare dispositivi simili per ladi differenti tipi di lesioni della cute, come lacerazioni o ulcere, partendo da residui alimentari per entrare pienamente in un contesto di economia circolare. Dopo aver subito una bruciatura, la zona intorno alla lesione inizia ad arrossarsi e gonfiarsi; ciò è dovuto all’infiammazione, il processo fondamentale di difesa dell’organismo. Tuttavia, un livello troppo alto di infiammazione può portare all’effetto ...