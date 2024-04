L'esercito israeliano ha recupera to il corpo di Elad Katzir, 47 anni, un ostaggio rapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz. Sarebbe stato ucciso a gennaio. Ira della ... (fanpage)

Un comandante dell'unità d'elite libanese Al Radwan di Hezbollah , Ali Ahmed Hassin, è stato ucciso insieme ad altri due soldati in un raid israeliano nel villaggio di Al Sultanya, nel Libano ... (liberoquotidiano)

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato l'uccisione di un comandante delle forze di elite al-Radwan di Hezbollah in un attacco aereo nel sud del Libano durante la notte. Si tratta di ... (today)

Israele,ucciso terrorista Nasser, finanziava Hamas a Rafah - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il terrorista Nasser Yakob Jabber Nasser.ansa

Iran, allarme Usa per imminente attacco a Israele - Dopo il raid aereo che ha distrutto il consolato iraniano in Siria si susseguono gli allarmi per una imminente vendetta di Teheran. L'Iran ...agoramagazine

Iran, Israele e l’attesa della rappresaglia - Terzo. La cronaca è tragicamente ripetitiva, con l’Ucraina che chiede all’Occidente l’invio di materiale bellico. Se non ripartirà in modo massiccio il flusso di rifornimenti è possibile — secondo ...corriere