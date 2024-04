« Damasco , bombe Israele vicino ambasciata Iran. Teheran: "Risposta sarà dura"». Così leggiamo sui giornali. È accaduto che Israele ha lanciato bombe in Siria , dunque in uno stato sovrano, di fatto ... (ilgiornaleditalia)

Il capo dell’Ong World Central Kitchen José Andrés a Gaza dice in un’intervista alla Reuters che il drone israeliano che ha ucciso sette suoi cooperanti «ha colpito auto per auto ». Il ministro ... (open.online)

Timori di attacco missilistico dell’Iran, il capo del Comando Centrale Usa in Israele - Il generale Michael Kurilla, capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), si trova oggi in visita in Israele. Lo riferiscono i media israeliani. Si prevede che Kurilla terrà consultazioni co ...quotidiano

Israele ha colpito un convoglio dell’UNICEF che trasportava aiuti umanitari a Gaza nord - Tess Ingram, portavoce dell’UNICEF: “I colpi provenivano da un checkpoint israeliano. Siamo stati colpito dai proiettili e siamo stati davvero fortunati. La sicurezza non è garantita nemmeno quando ...fanpage

Raid e ritorsioni a Gaza: il ciclo di violenza e paura non si placa - Mentre un attacco israeliano uccide diversi familiari del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, sale la tensione per i negoziati e la rappresaglia iraniana ...theitaliantimes