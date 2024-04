Isola dei Famosi, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera - Questa sera, giovedì 11 aprile, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del reality. Ecco che cosa accadrà ...ilgiornale

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e nominati. Ecco perché la puntata di oggi non è in diretta - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 11 aprile. La puntata non è in diretta e il televoto chiude nel pomeriggio: ecco perché.gazzetta

Taormina. Riapre Isola Bella dopo i lavori a Villa Bosurgi - L’ultimo intervento ha riguardato il rinnovo e la messa a norma di tutto l’impianto elettrico nei vari corpi abitativi di Villa Bosurgi, la dimora a padiglioni che caratterizza l’isolotto dal momento ...tempostretto