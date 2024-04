Isola dei Famosi | chi è Daniele Radini Tedeschi | età | lavoro | fidanzata | Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 11 aprile 2024)è un concorrente de L’dei2024. Il naufrago è stato presentato ufficialmente da Vladimir Luxuria, nel corso della seconda puntata in onda giovedì 11 aprile 2024. A sorpresa il concorrente è entrato in gioco insieme a un’altra new entry, ovvero Francesco Benigno. I due naufraghi si sono così uniti al cast. Ma vediamo ora insieme chi èe cosa si sa su di lui. Chi ède L’dei: anni,Leggi anche:, Alvina Verecondi Scortecci chi è: età,, famiglia nobile,Leggi anche:, chi è Khady Gueye: età, ...