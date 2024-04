“Isola Dei Famosi” | anticipazioni 11 aprile | i due gruppi si incontrano per la prima volta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo il successo del debutto, inserata su Canale 5, secondo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda stasera 11Dei, il televoto dell’11A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Questa sera il gruppo deiincontrerà per laquello dei non: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza? Elenoire Casalegno, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che permetterà ad alcuni naufraghi di salvarsi dalle nomination. Nel corso della puntata ci sarà il verdetto del televoto: chi si ...