Isola dei Famosi 2024 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 11 aprile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024)DEI– Chi èal termine della puntata di, giovedì 11, de L’dei? In nomination c’erano Artùr Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron. A dover lasciare il reality è… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Naufraghi Ma quali sono i naufraghi (cast) de L’dei? In tutto saranno 18 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). I diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce ...