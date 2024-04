Isola dei Famosi 2024 | anticipazioni seconda puntata 11 aprile | chi rischia | nominati

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’deitorna in onda giovedì 11con la nuovadella stagione: cosa dovremo aspettarci? Al timone del programma troveremo Vladimir Luxuria, insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre a guidare i naufraghi in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno. Nuovo appuntamento in onda per l’dei. Il reality torna con ladella 18esima stagione, che ha segnato il debutto alla conduzione di Vladimir Luxuria. Come si è visto, il reality è ripartito con un cast completamente rinnovato. Al fianco della nuova “padrona di casa” in qualità di opinionisti, sono stati arruolati Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre Elenoire Casalegno guiderà i naufraghi in Honduras, in ...

Isola DEI FAMOSI 2024 > - Stasera in tv, giovedì 11 aprile, andrà in onda la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2024, ma non sarà in diretta. L'appuntamento con il reality condotto per, ...ilmessaggero

L'Isola dei famosi, Tonia Romano incubo in Honduras: «Dovrò curarmi in Italia» - «Sono in attesa di un trasferimento dall'Honduras. Dovrò curarmi in Italia». È il dramma che sta vivendo in queste ore in Honduras l'atripaldese Tonia ...ilmattino

