Isola 18 | Dario Maltese fa i nomi dei due naufraghi che lo hanno più impressionato e di quello che rischia di uscire

(Di giovedì 11 aprile 2024) È il giornalista del Tg 5uno dei due nuovi opinionisti della diciottesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Per il mezzobusto Mediaset si tratta del debutto assoluto in questa veste, a differenza della sua compagna di avventura Sonia Bruganelli, già opinionista di due edizioni del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsiha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Fanpage, dove ha raccontato le sue impressioni relative alla prima puntata: La prima puntata generalmente è sempre molto complessa dal punto di vista organizzativo, perché è quella del kick-off. Vengono presentati i concorrenti, c’è una ritualità prestabilita e tipica e nonostante tutto è stata una bella puntata, molto piacevole. Il giornalista ha detto poi la sua ...

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e nominati. Ecco perché la puntata di oggi non è in diretta - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 11 aprile. La puntata non è in diretta e il televoto chiude nel pomeriggio: ecco perché.gazzetta

Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo. Tonia Romano rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato. Nominati, sondaggi e anticipazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Isola, anticipazioni seconda puntata: salta la diretta. Il motivo (spoiler) - Stasera 11 aprile andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, ma non sarà in diretta. Ecco perché ...today