Iran | Washington Post | “Bomba atomica sempre più vicina”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – L’sembrapiù vicino all’ingresso nel ‘club del nucleare’. Lo evidenzia un articolo del, che sottolinea come nella relazione seguita alla visita a febbraio nell’impianto blindato di Fordow, nascosto all’interno di una montagna ai margini del Grande Deserto Salato dell’, gli ispettori dell’Aiea abbiano raccolto segnali allarmanti. Negli ambienti del sito che aveva smesso di produrre uranio arricchito in base all’accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa), affondato tre anni dopo dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti, gli ispettori hanno registrato un’attività frenetica, apparecchiature appena installate in grado di produrre uranio arricchito a ritmipiù elevati e un’espansione che potrebbe portare presto al raddoppio della ...