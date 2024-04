Inzaghi superato | il ‘miglior allenatore’ di marzo è uno… battuto dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Particolare decisione della Lega Serie A: il miglior allenatore dinon è, con l’Inter che sta dominando da diverso tempo il campionato, ma unoproprio dalla capolista il mese scorso. LA SCELTA – Giornata di annunci della Lega Serie A, per il miglior allenatore del mese di. Che non è Simone, come molti penserebbero vista la classifica, bensì Thiago Motta del Bologna. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. E anche qui non si capisce perché non sia. Che, va ricordato, nelle giornate valutate per ...