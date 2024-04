Investita da auto a Busto Arsizio | Elena Arletti non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024)(Varese) - Non cela donna vittima di un investimento nella serata di martedì a, 50 anni, è morta oggi all’ospedale di circolo di Varese dove era stata trasportata dopo il drammatico incidente. Le sue condizioni era apparse subito gravissime, i traumi riportati non le hanno lasciato scampo, oggi è sopraggiunto il decesso. L’incidente era avvenuto martedì sera intorno alle 22 lungo il Sempione all’altezza dell’incrocio con via Ferrè, la donna era stata travolta da un’. Sul posto erano subito arrivati i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia locale che hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza sulla dinamica. Come da prassi l’rità ...