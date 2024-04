“Intramuros” al Teatro Sala Umberto dal 17 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)produzione Politeama presenta CARLOTTA PROIETTI • GIANLUIGI FOGACCIdi Alexis Michalik con ERMENEGILDO MARCIANTE • VALENTINA MARZIALI • RAFFAELE PROIETTI scene Fabiana Di Marco • costumi Susanna Proietti • luci Umile Vainieri musiche Fabio Abate • assistente alla regia Maria Stella Taccone traduzione e regia VIRGINIA ACQUADal 17 al 28– h 20:30 Riccardo e? un giovane regista cui viene proposto di tenere un seminario diin un carcere. Spera in una forte affluenza, ma non si presenteranno che due detenuti. Kevin, il cane sciolto e il più anziano, mite e taciturno Angelo. Riccardo, assistito dalla sua aiuto regista, incidentalmente anche sua ex moglie e dalla solerte assistente sociale che lo ha contattato per il ...