Inter | Taremi sta per diventare comunitario | avviate le pratiche in Portogallo

Inter, cessione di lusso per finanziare il mercato Due nomi in lizza - L’Inter è saldamente al comando della Serie A ... Sono già andati a segno colpi in pieno stile Marotta: Taremi e Zielinski arriveranno a zero a giugno per rafforzare la rosa. Il nuovo format di ...spaziointer

Il Milan non lo vuole più, va all’Inter per appena 10 milioni - Il Milan non lo vuole più, possibile trasferimento all’Inter per appena 10 milioni di euro. Tutti i dettagli Dopo Zielinski e Taremi, la dirigenza dell’ Inter sta monitorando anche Hermoso come ...calciomercato

TS – Via Mbappé, PSG su Thuram: Inter chiede 80 mln per poi chiudere questi due nomi - Nuovi rumors sul futuro di Marcus Thuram: il PSG pensa a lui per il dopo Mbappé, l'Inter è pronta a chiedere 80 milioni di euro ...fcinter1908