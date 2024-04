Inter | niente scaramanzia dai tifosi | striscione ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’è a otto punti dall’aritmetica del titolo, ma per moltiil più è già fatto. Questo vale anche per chi ha esposto unoparticolare ad. LA SCRITTA – “Noi siamo figli delle stelle”, in nerazzurro. Che non è il titolo di una storica canzone, ma il testo di unoche alcunidell’hanno esposto oggi ad, all’uscita del centro sportivo dove stamattina si è tenuto l’allenamento.da questi sostenitori, che hanno decorato il tutto con due stelle. Un chiaro riferimento all’obiettivo che l’vuole raggiungere a breve, preferibilmente già nel derby contro il Milan di lunedì ...