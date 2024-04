Inter | il mercato si avvicina Anche la paura delle cessioni? No!

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mancano poche settimane alla fine della stagione e all’inizio del. L’ci arriverà probabilmente con lo Scudetto sul petto e la seconda stella. Lepreoccupano? Non proprio.– L’da 3 anni a questa parte ha ceduto tantissimi giocatori, partendo da Achraf Hakimi e Romelu Lukaku e finendo ad André Onana, Milan Skriniar (partito a 0), Robin Gosens e Marcelo Brozovic. Questi sono diversi dei nomi che hanno lasciato Simone Inzaghi nelle ultime sessioni di, che però non sono state negative. La dirigenza è stata capace di rimpiazzare chi è andato via: lo dimostrano su tutti Yann Sommer, Benjamin Pavard e Marcus Thuram.– Un’altra sessione disi, di sicurezze ce ne sono ben ...

La dirigenza dell’ Inter avrebbe avviato i contatti per un difensore centrale in scadenza di contratto a giugno: tutti i dettagli della trattativa. L’ Inter , con la vittoria in rimonta conquistata ad ... (sportnews.eu)

Suarez ha rilasciato un’ Inter vista a Sky Sport in cui ha raccontato una possibile vicinanza dell’ Inter per quanto riguarda il Calciomercato Mario Suarez , ex calciatore dell’Atletico Madrid, ha ... (calcionews24)

Il Genoa avrebbe alzato le pretese per il fantasista islandese Albert Gudmundsson che è seguito da diversi club, su tutti l’ Inter : la strategia per convincere i rossoblù. Non ci sono dubbi sul fatto ... (sportnews.eu)

Milan, è fatta per il miglior giovane d’Italia: battute Inter e Juventus - Novità delle più Interessanti. Il Milan ha chiuso per l'acquisto del talento, definito il miglior giovane d'Italia. Battute le rivali ...milanlive

Marottata in arrivo: altro parametro 0 per l’Inter | Beffa clamorosa per Elkann: l’ha lasciato ‘sull’altare’ - Due sono già state bloccate in vista di luglio, quando i contratti con gli attuali club termineranno. Firmerà per l’Inter il centrocampista polacco Piotr Zielinski, che saluta dopo diversi anni il ...jmania

Juve, arriva il primo colpo: “Giuntoli vicinissimo a Felipe Anderson” - La sorella-agente di Felipe Anderson ha smentito, ma da più parti arrivano mezze conferme rispetto a un'intesa con la Juve.ilveggente