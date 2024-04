Inter | Braglia | «Accuse Sacchi? Bisogna conoscere la materia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Simone, ex calciatore, ha parlato dellelanciate da Arrigosui debiti dell’. Ecco le sue parole Le parole disull‘hanno fatto discutere. L’ex tecnico del Milan ha parlato di vittorie ottenute barando per via de debiti da parte dei neroazzurri. Sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Simoneha risposto a