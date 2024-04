Intelligenza artificiale | realtà virtuale | sostenibilità | come sarà la moda del futuro

Dal ruolo della fondazione alla questione dei fondi, dai tempi per i decreti attuativi ai confronti con i ministeri sui nuovi reati. E quando si arriva in Senato, c'è la controproposta del Pd (wired)

Intelligenza artificiale: cronache del futuro - Martedì 23 aprile dalle 18 alle 19.30 alla Casa del Giovane di Bergamo (Sala degli Angeli, in via Gavazzeni) si terrà l'incontro "Intelligenza artificiale: cronache del futuro " e vedrà la partecipazi ...ecodibergamo

L’Intelligenza artificiale ha già scritto oltre 20 milioni di temi scolastici al posto degli studenti - Un nuovo studio di Turnitin, società di rilevamento plagi, rivela che un numero preoccupante di compiti scolastici potrebbe essere stato scritto con l'aiuto di AI generativa.orizzontescuola

Ancora pochi pezzi: 109€ per un tablet imbattibile con 10.1" Full HD, 8GB/256GB, LTE e batteria da 8580mAh! - Sono prossimi ancora una volta all'esaurimento i tablet Android imbattibili per rapporto qualità prezzo: non manca nulla, con batteria ben più capiente della norma! Disponibili per giunta in 3 colori, ...hwupgrade