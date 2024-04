Intelligenza artificiale | cosa dice l’AI act della Ue | vietati gli strumenti di riconoscimento biometrico sul lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Strasburgo, 11 aprile 2024 – Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il cosiddetto AI Act, la prima legislazione al mondo che si occupa di regolare l’Artificial Intelligence, battendo sul tempo le altre grandi potenze globali. Le norme delAct si applicano: a) ai fornitori di sistemi di AI, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’Unione oppure in un paese terzo; b) agli utenti dei sistemi di AI stabiliti nell’Unione; e c) ai fornitori ed utenti dei sistemi di AI stabiliti in un paese terzo al di fuori dell’Unione, nella misura in cui detti sistemi interessino le persone situate nell’Unione. Agli sviluppatori e agli operatori dell’vengono indicati requisiti e obblighi chiari per quanto riguarda gli usi specifici sulla base dei possibili rischi e del livello d’impatto. Il regolamento fissa ...