Insieme per Tavullia | scende in pista Federici | l' assessore e fondatore del Fan Club di Valentino Rossi si candida a sindaco

(Di giovedì 11 aprile 2024)in campo la lista civica ?per? in vista delle pme elezioni amministrative dell?8 e 9 giugno. Iltoè Patrizio,...

Pasqua in famiglia per Giorgia Meloni , che lo scorso weekend si è presa una pausa dagli impegni istituzionali concedendosi un bel pranzo a casa di sua sorella Arianna. Tra i commensali c’era anche ... (thesocialpost)

“Roma si unisce alla battaglia per la Pari tà di genere. Una sfida che si può vincere solo insieme” , così in una nota Monica Lucarelli , Assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari ... (italiasera)

Omicidio Cerciello Rega, appello bis per gli americani. Il pg: «Entrambi colpevoli». Per Finnegan Elder “sconto” di tre mesi - La Procura generale della Corte d’appello di Roma resta salda nell’originario impianto accusatorio che quasi 5 anni fa aveva portato in carcere Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale ...ilmessaggero

L’ex presidente della Pro Loco scende in campo contro Dapiaggi - La lista verrà presentata a fine aprile ma è ufficiosamente certa la candidatura di Gianni Bruno a prossimo sindaco di Codevilla (in attesa che l’attuale primo cittadino Dapiaggi decida se ripresentar ...laprovinciapavese.gelocal

Tumori del sangue, un evento per fare il punto sui nuovi orizzonti terapeutici - Tumori del sangue, un evento per fare il punto sui nuovi orizzonti terapeutici. 200 ematologi riuniti a Roma per l’appuntamento “BeCLose4 Hematology PANorHEMA” ...osservatoriomalattierare