Inps e disoccupazione | redditi per NASpI e DIS-COLL | i nuovi importi

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ha chiarito quelli che sono ilimiti di reddito, che risultano compatibili cone DIS-. Si aggiorna il quadro delle entrate economiche, provenienti da svariati fronti, che entro certi confini non entrano in contrasto con il sussidio di. Limiti di reddito L’ha chiarito con un messaggio iparametri relativi al reddito di chi percepisce attualmente il sussidio di. Il tetto è stato fissato a 8.500 euro per quanto riguarda i guadagni garantiti da lavoro dipendente e parasubordinato. Rientrare in tale soglia si traduce in un mantenimento dell’aiuto garantito dal governo. Tutto deriva dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216. Tale documento ha comportato una modifica consistente del limite ...

La Spezia, non parlavano né capivano l'italiano ma percepivano il reddito di cittadinanza, denunciate 32 persone - I finanzieri del comando provinciale della Spezia hanno denunciato 32 persone di nazionalità romena che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per una cifra complessiva di circa 300 ...informazione

Spettacolo, debuttano i nuovi contributi Inps - Via libera ai versamenti aggiuntivi per finanziare l’indennità di discontinuità. Le aliquote in una circolare Inps che annuncia l’arrivo di note di rettifica per regolarizzare il pregresso ...italiaoggi