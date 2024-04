Inkulinati | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 11 aprile 2024) A volte nel vasto panorama dei videogiochi, spuntano titoli che non passano inosservati, bizzarri, ironici, e spesso intrisi di un doppio senso che fa sorridere.è uno di questi casi, un gioco il cui titolo evoca un misto di curiosità e perplessità, soprattutto considerando la sottile linea tra l’inglese e l’italiano che può trasformare il semplice inchiostro in qualcosa di ben diverso.Il team di sviluppo ha affrontato le polemiche e le battute con un sorriso, consapevole del gioco di parole involontario, ma deciso a mantenere intatto il nome. E forse è proprio questa determinazione a non prendersi troppo sul serio che rendeun titolo da non sottovalutare.è uno strategico che vi immergerà in un mondo fatto di creature di inchiostro, in ...