Infrastrutture | avvio cantieri Pedemontana Lombarda in estate | l' apertura nel 2027**

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Le nuove tratte dell'Autostradaapriranno entro l'inizio del 2027. Entro la prossima stagione estiva partiranno idelle tratte B2 e C, con l'obiettivo di terminare entro l'inizio del 2027. Per la variante D, invece, la conclusione dei lavori è prevista al 31 dicembre 2031. L'dei lavori avverrà in parallelo su più punti, spiegano all'Adnkronos dall'omonima società che cura la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura. Costituita al 63,34% da Regione Lombardia e al 36,66 da Milano Serravalle - Milano Tangenziali, la società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Lombardia. Realizzata attraverso un project financing pubblico-privato, al suo completamento l'infrastruttura sarà composta da un ...