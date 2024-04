Infortunio Kolasinac | ko per Liverpool Atalanta

(Di giovedì 11 aprile 2024): si ferma peril difensore bosniaco. Ecco le condizioni attuali nell’ultim’ora Brutte notizie per l’in vista della sfida odierna contro il: sarà out in difesa il difensore. Il bosniaco ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno meglio valutate nei prossimi giorni

Atalanta, Infortunio per Kolasinac: out contro il Liverpool - Per Kolasinac si tratta di un risentimento muscolare all'adduttore sinistro e sarà rivalutato al rientro da Liverpool per definire l'entità esatta dell'Infortunio. Di certo, lo staff tecnico e medico ...fantacalcio

Atalanta, in 23 convocati per Liverpool. A casa solo Scalvini e Palomino - Liverpool-Atalanta, nessuna sorpresa nella lista dei convocati diramata da Gasperini: la squadra è volata in Inghilterra in mattinata ...bergamonews

Atalanta, una notte per tornare Dea: come ci proverà a Liverpool - Ancora contrariati e delusi per sconfitta prova di Cagliari, la squadra di Gasperini arriva nella città dei Beatles per una sfida tanto affascinante quanto complicata ...tuttosport