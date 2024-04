Infortuni Lazio | è emergenza per Tudor | il comunicato

"Bisogna fermare la strage nei luoghi di lavoro , perché non si può morire lavorando". Così il segretario della Cgil di Roma e del Lazio , Natale Di Cola, in occasione degli Stati generali per la ... (fanpage)

Infortunio Zaccagni , l’esterno della Lazio vuole esserci per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve . Le ultime Uno dei temi aperti in casa Lazio è sicuramente l’ Infortunio di Mattia ... (calcionews24)

Lazio, guai per Tudor: Infortunio Immobile. Out anche Guendouzi e Pellegrini - Il bollettino medico non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico biancoceleste in vista del match con la Salernitana ...corrieredellosport

Lazio-Salernitana, Di Gennaro: "Entrambe le squadre due miei grossi rimpianti, difficile fare un pronostico per domani". E su Tudor... - Il debutto di Igor Tudor come allenatore della Lazio non è stato esattamente positivo. Nonostante un inizio promettente contro la ...laziopress

Lazio, le condizioni di Romagnoli, Guendouzi e Immobile: quanti assenti contro la Salernitana - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto il responso degli approfondimenti clinici a cui sono stati sottoposti i calciatori vittime di Infortuni.calciomercato