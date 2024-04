Influenza aviaria | negli Usa contagiato un altro allevamento di mucche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Washington, 11 aprile 2024 – Si allunga l'elenco degli Stati americani interessati da infezioni dell'A/H5N1 in bovini. L'ultimo in ordine di tempo è il North Carolina, qui il National Veterinary Services Laboratory ha rilevato il virus in undida latte. Si tratta del settimo Stato dopo Texas, Kansas, Michigan, Idaho, New Mexico e Ohio. "È una situazione in evoluzione e stiamo aspettando ulteriori informazioni diagnostiche dal National Veterinary Services Laboratory", fa sapere il commissario all'agricoltura Steve Troxler. "Abbiamo trascorso anni a sviluppare metodi per gestire l'ad alta patogenicità nel pollame, ma questo è un fenomeno nuovo e stiamo lavorando con i nostri partner statali e federali per sviluppare protocolli per ...