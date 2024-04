Industria italiana del vetro | il 68% delle aziende è pronta per la decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’delsta affrontando con determinazione la sfida della, adottando una strategia multidimensionale per ridurre l’impatto ambientale del settore. Questa strategia comprende diversi elementi chiave, tra cui l’elettrificazione degli impianti, l’incremento dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’impiego di nuovi combustibili a basse emissioni di carbonio. Ledel settore stanno implementando piani rigorosi per la riduzione dei gas serra negli impianti produttivi, investendo in soluzioni tecnologiche innovative. Inoltre, viene adottato un approccio sistematico per ridurre l’imdi carbonio lungo l’intera catena del valore, intervenendo anche sul prodotto finale. Ad esempio, si sta lavorando per alleggerire il peso ...