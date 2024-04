Indossare la gonna sopra i pantaloni e aggiungere un maxi ciondolo cambia mood alla solita tenuta da giorno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le mezze stagioni come la primavera sono quelle in cui viene più voglia di sperimentare con la moda. Non sempre però si ha il tempo sufficiente a disposizione per studiare nuove combinazioni davanti all’armadio. In questi casi le cose da fare sono due. O puntare sul classico oppure ricordarsi di qualche piccolo trucco di styling che svolti il look. Ci sono infatti dei gesti o degli accessori che richiedono minimo sforzo con il vantaggio di ottenere il massimo risultato. Ovvero di creare qualcosa di speciale senza cadere nella banalità e in pochissimo tempo. Due di queste astuzie di styling facilissime da replicare sono quelle dilae diun bijoux ...