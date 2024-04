(Di giovedì 11 aprile 2024) FESTA DELLA POLIZIA. Lodi ed encomi consegnati dal questore Andrea Valentino e dal prefetto Giuseppe Forlenza in occasione del 172° anniversario di fondazione della polizia di Stato, celebrato dalla questura nell’Aula magna dell’Università, in Sant’Agostino.

Una banda specializzata in Furti e ricettazioni è stata sgominata, questa mattina, dalla Polizia di Stato. Nove persone sono finite in carcere; mentre uno dovrà presentarsi alla polizia ... (teleclubitalia)

Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Bari: arrestati Alfonsino e Enzo Pisicchio per presunta corruzione - BARI - Alfonsino Pisicchio, ex assessore regionale della Puglia, e suo fratello Enzo sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari riguardante presunti appalti truccati. Quest ...giornaledipuglia

Indagini, arresti, ma anche sport: ecco tutti i nomi dei 37 poliziotti premiati - FESTA DELLA POLIZIA. Lodi ed encomi consegnati dal questore Andrea Valentino e dal prefetto Giuseppe Forlenza in occasione del 172° anniversario di fondazione della polizia di Stato, celebrato dalla ...ecodibergamo

Arrestato l'ex assessore di Emiliano - Domiciliari per Pisicchio. E per i pm il sistema corruttivo toccava anche le elezioni 2024 Altri arresti a Bari. Questa volta per presunti appalti truccati. Misure cautelari per 7. Finiscono ai domici ...ilgiornale