Incidente frontale con un tir | auto distrutta | Debora morta a 26 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ennesimostradale con conseguenze tragiche sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita è stata una ragazza di soli 26Nisoli, che ènella mattina di mercoledì 10 aprile. Il terribile schianto della sua Toyota Yaris contro un tir si è verificato poco dopo le 8 lungo la provinciale 235 che da Orzinuovi porta a Soncino, tra la provincia di Brescia e quella di Cremona, in Lombardia.Leggi anche: Graveper il campione di Moto Gp, Andrea Dovizioso. Le sue condizioni La dinamica dell’in cui ha perso la vitaL’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo a, residente a Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. I volontari della Croce verde di Soncino e l’equipe del 118, ...