Incidente e malori | caos sulla E45

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) CITTÀ DI CASTELLO – Quando ad una emergenza se ne aggiunge una seconda, altrettanto grave se non di più. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la E 45, quando due auto si sono scontrate frontalmente, provocando il blocco della circolazione. Come se non bastasse al sinistro si è aggiunto il malore del conducente di un camion che, incastrato in mezzo a decine di auto, aspettava in fila di poter ripartire. L’è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Promano e Città di Castello sud, interessato ai lavori di rifacimento del manto stradale con relativa circolazione su un’unica corsia. Le due vetture si sono scontrate in un punto critico del cantiere, dove avviene lo scambio di corsia e l’immissione dei mezzi su una sola carreggiata. Uno scontro senza gravi conseguenze per le guidatrici, che avrebbero riportato ferite lievi, anche se una delle due, ...