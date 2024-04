Incidente con mezzo pesante all’ingresso dell’Autogrill Brembo Nord | fra i feriti 3 bambini piccoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Osio Sopra. Due ambulanze e un’automedica sono intervenute nei pressi dell’area di serviziodella A4 per uno scontro tra un’auto e un camion avvenuto nella mattinata di giovedì (11 aprile) con cinque, tra cui tre. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Seriate arrivati sul posto con due pattuglie. Secondo le prime informazioni, intorno agiorno i due mezzi hanno impattato a pochi metri ddello spiazzo dove c’è anche l’Autogrill, pare per una manovra azzardata di uno dei due guidatori. Isono un 42enne, due bimbe di due e sei anni, e un maschietto di tre, che viaggiavano a bordo della vettura, oltre al pilota del tir: da chiarire le loro condizioni. Durante le ...

