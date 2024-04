Incidente a Telgate | schianto tra due auto | ferita una ragazza di 20 anni | gravissimo un 45enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gravimercoledì sera intorno alle 21.30 a, in provincia di Bergamo. Nellotra duesono rimaste ferite due persone: unadi vent’e un uomo di 45. Il quarantacinquenne sarebbe in condizioni critiche ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giov. Lama in modo più lieve, i soccorritori l’hanno portata in codice giallo all’ospedale di Seriate. Lo scontro è avvenuto in via Sandro Pertini, ma non è chiara al momento la dinamica. Sul posto, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, sono arrivate due ambulanze e duemediche. I carabinieri stanno effettuando i rilievi sul posto per accertare l’accaduto.