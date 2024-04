Incidente a Potenza | autogru si ribalta | un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Un 25enne ha perso la vita e un altro giovane collega è rimastoin unavvenuto ieri sera a Pescopagano, in provincia di. Secondo la ricostruzione, i due hanno avuto undopo il turno di lavoro e l'auto è finita fuori strada. Per recuperare il veicolo, hanno utilizzato unaprelevata dal cantiere in cui avevano terminato di lavorare ma il mezzo si èto nel tratto in discesa che collega il piazzale della ditta alla strada su cui era avvenuto l'altropoco prima. Il conducente è finito sotto la cabina ed è stato schiacciato morendo sul colpo., invece, il collega che ha assistito alla tragedia e ha tentato di prestare soccorsi con un carrello ...