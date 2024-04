Incendio nel campo rom di Scampia | grossa colonna di fumo nero in cielo

Diffusi dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale i primi Dati in merito al maxi incendio scoppiato nella giornata dell’8 aprile all’interno della discarica abusiva a Montagnano. La ... (ilcorrieredellacitta)

Diffusi dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale i primi dati in merito al maxi incendio scoppiato nella giornata dell’8 aprile all’interno della discarica abusiva a Montagnano. Superiori ... (ilcorrieredellacitta)

Incendio Ardea, Regione Lazio: allarme rientrato, dati nella norma - Roma, 11 apr. (askanews) – I dati dei rilevamenti effettuati da Arpa Lazio, sul luogo dell’Incendio di due giorni fa ad Ardea, fanno rientrare l’allarme. Infatti, la concentrazione di sostanze potenzi ...askanews

Raid a tappeto in Ucraina: 80 droni e missili, molti civili uccisi. “Distrutta centrale elettrica vicino a Kiev” - Missili ipersonici e droni hanno bombardato per tutta la notte diverse regioni. Danni a Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. In fiamme le centrali termoelettriche: a Kharkiv 200mila famiglie senza e ...quotidiano

Un locomotore in fiamme nel giorno dello sciopero dei trasporti - L'Incendio di un locomotore, che si è verificato stamani, giorno dello sciopero nel settore trasporti, nel comune di Belgioioso (Pavia), ha causato sospensioni e disagi sulla linea ferroviaria Pavia-C ...ansa