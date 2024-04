Incendio Ardea | il Comune | “Operazioni di spegnimento ancora in corso”

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Nelle scorse ore, l’Arpa Lazio ha trasmesso aldi, alla Asl Roma 6 e ad altre Istituzioni e Autorità i primi esiti riguardanti le rilevazioni effettuate nelle prime 24 ore successive all’di pneumatici e altre sostanze nella zona di Montagnano. Il punto di prelievo è stato individuato a poca distanza dal luogo del rogo. In considerazione di quanto emerso, come da documento consultabile anche sul sito istituzionale deldi, visto che ledida parte dei vigili del Fuoco sono ine che nelle prossime ore dovrebbero essere disponibili ulteriori dati – anche relativi ai campionamenti effettuati su frutta e verdura coltivate in zona -, si confermano le ...

