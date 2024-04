In vendita il maxi appartamento di Raffaella Carrà Quanto vale | la cifra

Erp vende i vecchi immobili per fare cassa e finanziare così i nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica. La pratica riguarda tutta la provincia per quasi 500 immobili che saranno messi ... (lanazione)

Washington, 19 marzo 2024 – Donald Trump in una serie di post sulla sua piattaforma social, Truth, è tornato ad attaccare il giudice del tribunale di New York e l’attorney general Letitia James, per ... (quotidiano)

Dai nove bagni alla sauna, in vendita l'appartamento di Raffaella Carrà - Nove camere da letto, nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina. Il tutto, in 396 metri quadrati. Quella in vendita nel quartiere di Vigna Clara, nella zona a Nord di Roma, non è solo una casa ...rainews

Raffaella Carrà, in vendita l'appartamento di Roma: dai nove bagni alla sauna, ecco dove sta (e quanto costa) - Raffaella Carrà, la casa di Roma dove viveva è in vendita. Nove camere da letto, nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina. Il tutto, in 396 metri quadrati. Quella in ...leggo

maxi sequestro di articoli cinesi: 2 milioni e 400mila articoli non a norma - Controllata una ditta con sede legale a Milano. Il rappresentante è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ...milanotoday