In Svizzera ci sarà una conferenza di pace sull' Ucraina senza la Russia

(Adnkronos) – La conferenza di pace sull' Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno , nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha reso noto il governo di Berna, secondo cui Mosca non sarà presente ... (periodicodaily)

Zelensky boccia il piano Trump: 'Su Crimea e Donbass ha un'idea primitiva': Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prova a riportare sul tavolo la sua formula di pace. Un progetto che passa anche per il prossimo summit in Svizzera, che sarà il 15 e 16 giugno. "Come primo passo, sarà necessario sviluppare un'intesa comune tra gli Stati partecipanti riguardo alla via da seguire verso una pace globale, giusta e ...

Guerra Russia - Ucraina, Bild: Kiev ha finito i sistemi di difesa Patriot: E che qualora dovesse arrivare, non sarà accettato. "Vuol dire che la Russia non vuole la pace, si ... Sono più di cento gli inviti spediti per la conferenza in Svizzera, ha riferito Cassis. L'assenza ...