In Puglia tradizione e buon vino | vecchi vitigni e tecniche antiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) I monti Dauni rientrano tra quei luoghi perlopiù sconosciuti. Siamo in, nota per le meravigliose spiagge, le città storiche, il cibo, il. Ecco, il. Pensando proprio alpugliese impossibile non parlare di Primitivo, di Negroamaro, della loro potenza ed impenetrabilità. Sempre più spesso mi è capitato di trovare produttori impegnati a far comprendere a pieno le potenzialità di questo stupendo territorio. Sui monti Dauni, nel crocevia tra Campania, Molise e, sorge Volturino, piccolo e caratteristico paese che diventa, specialmente nelle calde estati, meta di chi gradisce il fresco all'arsura della pianura o del mare. Sarà per quel vento che spesso soffia e che può essere refrigerio in estate così come lama in inverno. Solo tra le ...