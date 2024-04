In occasione dell' 11 aprile | la giornata nazionale degli animali da compagnia | i consigli per preparare il proprio appartamento alla presenza di un animale domestico

(Di giovedì 11 aprile 2024) La ricorrenza è nata negli Usa ma si è ormai diffusa in tutto il mondo. Si celebra l’11il National Pet Day, un’(in più) per riflettere sulla bellezza di adottare unma anche sull’importanza di farlo in modo consapevole. Per esempio, approntando nelle migliorie necessarie a garantire a lui (e a noi) il massimo del comfort. Ecco allora iesperti di MSD Animal Health, azienda leader nella salutee nella prevenzione, pero risistemare la casa e renderla “a misura di pet”. ...

Buon compleanno , Santiago De Martino! Il 9 aprile il primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha compiuto 9 anni. Per l’occasione mamma e papà hanno partecipato insieme alla festa in ... (iodonna)

Un grande spazio con progetti, start-up, soluzioni e provocazioni per raccogliere il meglio delle Idee e delle azioni concrete per costruire un futuro più sostenibile (wired)

Stellantis, Urso chiede più auto. Tavares: «Con i cinesi via ai tagli» - ROMA Nuovo botta e risposta a distanza tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il ceo di Stellantis, Carlos Tavares. La tensione tra i due è ancora palpabile e il nodo è sempre ...ilmessaggero

Kate Middleton come sta oggi Dal Trooping The Colour a Wimbledon, ecco quando potremo rivederla in pubblico - Non prima dell’estate, o forse anche dopo. Quando rivedremo Kate Middleton in pubblico A corte fanno capire che, fino a quando la principessa del Galles continuerà le cure per ...ilmessaggero

Il bilancio della polizia. Reati, allarme minori e maltrattamenti: "Lotta alla violenza" - In occasione del 172esimo anniversario, focus della questura sul disagio giovanile. Oltre 22 avvisi per il decreto Caivano e da inizio anno 158 casi di ’codice rosso’.ilrestodelcarlino